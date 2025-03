Frankfurt gibt Koch-Verletzung bekannt

Eintracht Frankfurt muss am Donnerstag (21 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Ajax Amsterdam auf Robin Koch verzichten. Wie die SGE mitteilt, hat sich der 28-Jährige gegen Bayer Leverkusen am Samstag (1:4) eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Ob der Verteidiger am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin wieder einsatzbereit ist, lassen die Hessen offen.

Koch war gegen die Werkself nach einer Schulterverletzung erst wieder in die Startelf zurückgekehrt, musste nach einem Kopfballduell nach 70 Minuten aber verletzt ausgewechselt werden. Ein herber Verlust für die Adlerträger, bei denen Koch die vergangenen sieben Partien in der Europa League allesamt als Abwehrchef über die volle Distanz absolviert hat. Nun muss sich Trainer Dino Toppmöller für die Partie in Amsterdam Alternativen einfallen lassen.