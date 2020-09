Vidal einig mit Inter

Für Arturo Vidal geht es nach zwei Jahren beim FC Barcelona wohl ein zweites Mal in die Serie A. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ vermeldet, hat sich der 33-jährige Mittelfeldspieler mit Inter Mailand auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Vidal winken bei den Nerazzurri sechs Millionen Euro netto pro Saison.

Bis kommenden Sommer ist der Chilene noch an den FC Barcelona gebunden. Die Katalanen wollen einen ablösefreien Abgang unbedingt vermeiden, legen Vidal aber keine Steine in den Weg. Barça selbst hatte vor zwei Jahren noch 18 Millionen Euro in die Verpflichtung des 115-fachen Nationalspielers investiert, der vom FC Bayern gekommen war.