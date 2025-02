Werder leiht RB-Stürmer Silva

RB Leipzig hat einen Abnehmer für André Silva (29) gefunden. Bis zum Sommer wird der portugiesische Goalgetter an den SV Werder Bremen verliehen. Die Möglichkeit auf eine feste Verpflichtung sollen sich die Grün-Weißen nicht gesichert haben.

Darüber hinaus haben sich die Vereine dem Vernehmen nach darauf geeinigt, das drei Millionen Euro teure Salär des 53-fachen Nationalspielers bis zum Sommer zu splitten. In Leipzig steht Silva bis 2026 unter Vertrag.

Eine Zukunft besitzt der Rechtsfuß bei RB aber eigentlich nicht. In der laufenden Saison blickt der einstige 23-Millionen-Transfer auf 15 Einsätze (vier Torbeteiligungen) unter Marco Rose zurück.

RB-Manager Marcel Schäfer sagt: „Für Andre ist die Leihe nach Bremen eine gute Möglichkeit, wieder viel Spielpraxis zu sammeln und seinen Torinstinkt unter Beweis zu stellen. Er bleibt in der Liga, insofern wird er nicht viel Eingewöhnungszeit benötigen.“

Werders Trainer Ole Werner freut sich auf den Neuzugang: „Ich bin sehr froh, dass wir André verpflichten konnten. Er gibt uns in der Offensive weitere Möglichkeiten. Er ist sehr präsent in der Box, hat eine gute Abschlussstärke und bewegt sich gut in den Räumen.“