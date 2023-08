Medien: Hertha kassiert Korb von Demme

Allem Anschein nach muss Hertha BSC die fest eingeplante Verpflichtung von Diego Demme abhaken. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge will der Abräumer den Berlinern eine Absage erteilen. Der schwache Saisonstart habe den 31-Jährigen zum Umdenken gebracht. Zu groß seien die Bedenken angesichts der sportlich schwierigen Situation.

Sollte Demme schlussendlich von dem Deal abrücken, wäre das eine ganz bittere Pille für den Hauptstadtklub. Sportdirektor Benjamin Weber und sein Team sprachen über Wochen mit der SSC Neapel, drückten die Ablöse dank mühsamer Verhandlungsarbeit von mehreren Millionen bis auf 500.000 Euro.

Während dieser Zeit konnte man stets auf Demmes Zusage bauen. Nun, da die Abgänge von Suat Serdar (26), Marco Richter (25) und Dodi Lukebakio (25) endlich den finanziellen Spielraum eröffnen, wollte Hertha den Deal über die Ziellinie bringen – da springt auf einmal der Spieler ab.

Ein klärendes Gespräch mit Demme, so berichtet die ‚Bild‘ weiter, soll an diesem Donnerstagnachmittag stattfinden. Inzwischen seien auch die Berliner Verantwortlichen nicht mehr optimistisch, dass der Transfer gelingt. Stattdessen könnte es den Ex-Leipziger nun zu einem anderen Klub in Italien ziehen. Entsprechendes Interesse besteht.