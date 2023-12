Bericht: BVB will Guirassy sofort – Erkundigungen eingeholt

Borussia Dortmund steigt offenbar in den Poker um Serhou Guirassy ein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der BVB den 27-jäherigen Knipser vom VfB Stuttgart schon im Winter verpflichten. Bekanntermaßen darf der Guineer per Ausstiegsklausel wechseln. Der genaue Betrag ist nicht bekannt, die ‚Bild‘ nennt „knapp 20 Millionen Euro“. Das habe der BVB schon in Erfahrung gebracht.

Mit 16 Treffern aus zwölf Spielen ist Guirassy der zweitbeste Torjäger der Bundesliga. Der erfolgreichste Dortmunder Torschütze Niclas Füllkrug (30) kommt auf fünf Tore. Erst im Sommer war Deutschlands Nummer neun für 15 Millionen Euro von Werder Bremen gekommen.

Mit Sébastien Haller (29) und Youssoufa Moukoko (19) hat Dortmund noch zwei weitere ambitionierte Mittelstürmer im Kader. Laut der ‚Bild‘ müsste der BVB zunächst Spieler abgeben, ehe ein Neuer der Kategorie Guirassy kommen könnte. Um Moukoko wirbt der 1. FC Köln – infrage kommt aber wohl nur eine Leihe.