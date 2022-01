Daran hängt der Bürki-Transfer

Borussia Dortmund hat sich mit dem FC Lorient auf einen sofortigen Wechsel von Roman Bürki geeinigt. Das berichtet ‚Sky‘. Dem Bezahlsender zufolge hängt es nun am 31-jährigen Torhüter selbst, ob der Deal zustande kommt.

Denn Bürki verdient in Dortmund fünf Millionen Euro pro Saison, Lorient würde weniger zahlen. Dafür winkt dem Schweizer in der Ligue 1 Spielpraxis, auf die er beim BVB keine Aussichten hat. Bis 23:59 Uhr am heutigen Deadline Day muss der Deal über die Bühne gehen.