Neuer Innenverteidiger: Köln und Mainz blicken nach Frankreich

Köln und Mainz verbindet mehr als nur der Rhein und der Karneval. Die hiesigen Bundesliga-Klubs hatten sich beide für die erste Saisonhälfte deutlich mehr ausgerechnet. Mit mageren neun Punkten rangiert Mainz 05 auf dem vorletzten Tabellenplatz, lediglich einen Punkt davor der 1. FC Köln auf Rang 16.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Winter soll und muss personell gegengesteuert werden. Nach FT-Informationen führt der Blick der beiden Traditionsklub dabei nach Frankreich, genauer gesagt nach Le Havre. Dort hat Étienne Youté Kinkoué in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt und das Interesse des Bundesliga-Duos geweckt.

Lese-Tipp

Mainz verlängert mit Mamutovic

Konkurrenz aus England

Seit Anfang November ist der 21-jährige Innenverteidiger aus der Startaufstellung des Ligue 1-Aufsteigers nicht mehr wegzudenken, verpasste keine Minute mehr. Die herausragenden Leistungen wurden dabei nicht nur am Rhein sehr genau registriert. Nach unseren Informationen hat auch der FC Fulham bereits die Fährte aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit 1,96 Meter hat Youté Kinkoué Innenverteidiger-Gardemaß und zeichnet sich entsprechend vor allem durch sein starkes Kopfballspiel aus. In Frankreich flog der Abwehrmann aber bislang eher unter dem Radar. Lediglich in der U17 kam er zu sechs Länderspiel-Einsätzen. An den HAC ist der Rechtsfuß noch bis 2025 vertraglich gebunden.