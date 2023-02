Problem-Position: DFB droht Keeper-Verlust

Manuel Neuer (36), Marc-André ter Stegen (30), Kevin Trapp (32), Oliver Baumann (32), Bernd Leno (30): Nach Deutschlands Torhütern im Kreise der Nationalmannschaft lecken sich andere Länder die Finger. Doch sind alle fünf schon über 30 – und hochtalentierte Nachfolger Mangelware. In der Bundesliga ist Florian Müller (25) der jüngste deutsche Stammkeeper. Aktuell ist der Stuttgarter aber meilenweit vom DFB-Kader entfernt.

Langfristig wird einem also ausgerechnet im Torhüter-Land Deutschland etwas mulmig, wenn es um die Zukunft zwischen den Pfosten des DFB-Tors geht. Einer, der einmal in Frage kommen könnte, wird nun auch noch von der Konkurrenz umworben. Mio Backhaus (18), der bislang neunmal für Deutschlands U-Teams auflief, dürfte auch für Japan ran.

A-Nationaltrainer vor Ort

Und diese Chance will sich Deutschlands WM-Schreck nicht entgehen lassen. A-Nationaltrainer Hajime Moriyasu war laut der ‚Bild‘ persönlich bei Werder Bremen vor Ort, um mit Backhaus über eine Zukunft im Japan-Dress zu sprechen. Werders Lizenzspiel-Leiter Clemens Fritz bestätigt: „Der japanische Verband war mit zwei Vertretern

beim Training, unter anderem war der A-Nationaltrainer dabei. Er war in Deutschland unterwegs, hat Vereine besucht und guckt natürlich auch, wie sich Mio entwickelt.“

Backhaus hat mit 1,94 Metern Gardemaß und ist nicht nur körperlich eines der größten Torwarttalente Deutschlands. Eines Tages, so die ‚Bild‘, soll er in Bremen die aktuelle Nummer eins Jiri Pavlenka (30) beerben. Fritz lobt: „Mio ist ein Top-Talent. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung.“ Umso bitterer wäre es, wenn der DFB Backhaus an Japan verliert.