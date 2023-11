Neuer Eintracht-Stürmer: Die Verhandlungen laufen

Eintracht Frankfurt zieht bei der Suche nach einem neuen Stürmer die Zügel an. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird die Spur zu Rafiu Durosinmi immer heißer. Demnach erfolgten sowohl bereits positive Gespräche mit der Spielerseite als auch Verhandlungen mit Viktoria Pilsen.

Die Eintracht um Sportvorstand Markus Krösche verkaufte bekanntlich auf den allerletzten Drücker Star-Stürmer Randal Kolo Muani an Paris St. Germain und konnte auf die Schnelle keinen Nachfolger mehr präsentieren. Mit Verspätung könnte nun Durosinmi in diese Rolle schlüpfen.

In Tschechien sammelte der 20-jährige Nigerianer in der laufenden Saison schon 15 Scorerpunkte in 19 Spielen, ehe er sich einen Bänderriss im Knie zuzog. Die Eintracht rechnet laut ‚Sky‘ jedoch damit, dass Durosinmi bei einem möglichen Wechsel im Winter wieder fit ist.

Auch Wolfsburg im Rennen

Der 1,92-Hüne steht auch auf dem Einkaufszettel des VfL Wolfsburg. Pilsen stellt sich dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro Ablöse vor. Das wäre für die Eintracht darstellbar – den Kolo Muani-Millionen sei Dank.