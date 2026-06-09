Wolves verpflichten Trippier

Rechtsverteidiger Kieran Trippier wird seine Karriere in der zweiten englischen Liga fortsetzen. Wie die Wolverhampton Wanderers bekanntgeben, wechselt der 35-Jährige nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Newcastle United ablösefrei zum Premier League-Absteiger.

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Welcome to the pack, Kieran 🐺 pic.twitter.com/llTgz5H0c9 — Wolves (@Wolves) June 8, 2026

„Kieran hat während seiner gesamten Karriere auf höchstem Niveau gespielt, daher freuen wir uns sehr, dass er sich für die Wolves entschieden hat, um das nächste Kapitel seiner Karriere zu beginnen“, lässt sich der Wolves-CEO Nathan Shi zitieren.