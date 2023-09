Götze: „Dortmund-Rückkehr war ein Fehler“

Mario Götze bedauert seine Rückkehr zu Borussia Dortmund im Jahr 2016. In dem Podcast ‚Spielmacher‘ antwortet der 31-jährige Mittelfeldspieler auf die Frage nach einem größeren Karriere-Fehler: „Es ist wahrscheinlich schon die Entscheidung, nach Dortmund zurückzugehen. Da hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen. Ich hatte ja ein, zwei andere Optionen und war auch bei Jürgen Klopp in Liverpool. Für mich wäre der Schritt ins Ausland nach Dortmund und Bayern gut gewesen.“

Der Weltmeister wechselte 2016 vom FC Bayern zurück zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund, bei dem er sich aber in der Folge schwertat. Über ein Engagement bei der PSV Eindhoven wechselte der Weltmeister von 2014 im Jahr 2022 zu Eintracht Frankfurt. Hier gehört er zum Stammpersonal und absolvierte in der vergangenen Saison 32 Bundesligaspiele, in denen er fünf Torbeteiligungen besteuerte. Auch in der aktuellen Bundesliga-Saison stand er in jedem Spiel auf dem Platz.