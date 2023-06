Hoeneß: „Erling Haaland fände ich gut…“

Zuletzt intensivierte der FC Bayern das Werben um Dusan Vlahovic (23) von Juventus Turin. Thomas Tuchel ist dem Vernehmen nach überzeugt von den Qualitäten des Serben, der seine Treffsicherheit zuletzt allerdings ein wenig eingebüßt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geht es nach Uli Hoeneß, sollte es ein ganz anderer Torjäger werden. „Erling Haaland fände ich gut“, sagt der ehemalige Bayern-Präsident nicht ganz ernstgemeint auf Nachfrage der ‚Süddeutschen Zeitung‘. Hoeneß ist bewusst: Der Star von Manchester City ist in diesem Jahr unter keinen Umständen auf dem Markt. Und für 2024 peilt der Norweger am ehesten den Schritt zu Real Madrid an, sollte das Thema Vereinswechsel wirklich aufkommen.

Lese-Tipp

Auch Bayern beobachtet Fredrick

Kolo Muani die Wunschlösung

Unter den verbliebenen Kandidaten bevorzugt Hoeneß den Frankfurter Randal Kolo Muani. Das ist seit einigen Wochen ein offenes Geheimnis. Über den 24-jährigen Franzosen sagt der Weltmeister von 1974: „Das ist ein sehr guter Spieler.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ähnlich überzeugt ist Hoeneß aus sportlicher Sicht auch von Neapels Stürmerstar Victor Osimhen (24). Den „fände ich auch gut – nur ist er aus meiner Sicht völlig unbezahlbar.“

Einen weiteren Kandidaten schließt Hoeneß hingegen kategorisch aus. Über Harry Kane (29) von Tottenham Hotspur sagt der 71-Jährige kurz und knapp: „Nein.“ Klar sei allerdings, „dass wir einen Neuner suchen. Ein Neuner ist im Fußball lebenswichtig.“ Dies mussten die Bayern auf höchstem internationalem Niveau in der abgelaufenen Spielzeit leidvoll erfahren.