Top10: Die Spitzenverdiener aus Europas Topligen

Dass bei Paris St. Germain das Geld locker sitzt, weiß man nicht erst seit der Verpflichtung von Neymar im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro – nach wie vor der teuerste Transfer aller Zeiten. Auch in puncto Gehälter bewegt sich PSG auf einem eigenen Level.

Die ‚L’Équipe‘ hat am heutigen Donnerstag eine Liste der bestbezahlten Fußballer aus den europäischen Top Fünf-Ligen veröffentlicht. Aufgezählt wird das jährliche Bruttogehalt der Spieler in Euro. Das PSG-Trio Kylian Mbappe (72 Mio.), Lionel Messi (44 Mio.) und Neymar (41. Mio) belegt dabei die ersten drei Plätze.

Auf Platz vier und fünf stehen zwei Akteure aus der spanischen La Liga: Eden Hazard (27 Mio.) von Real und Madrid und Robert Lewandowski (26. Mio.), der im Sommer vom FC Bayern zu Barça gewechselt war. Dessen Quasi-Nachfolger im Sturm der Münchner Sadio Mané rangiert auf dem sechsten Platz mit einem Gehalt von 24 Millionen Euro. Bestbezahlter Premier League-Profi ist Kevin De Bruyne (23 Mio.) von Manchester City.

Müller & Neuer verpassen Top10

Auffällig sind an der Liste noch zwei weitere Dinge: Zum einen, dass sich aus der Bundesligist neben Mané kein anderer Akteur in den Top10 befindet. Die beiden Bayern-Stars Manuel Neuer und Thomas Müller (beide 19 Mio.) haben der ‚L’Équipe‘ zufolge den Sprung unter die bestbezahlten Zehn knapp verpasst.

Zum anderen, dass das Gehaltsniveau der Serie A deutlich unter dem der anderen Ligen liegt. Als Topverdiener in Italien wird Dusan Vlahovic von Juventus Turin aufgeführt. Der 23-jährige Stürmer verdiene rund zwölf Millionen im Jahr. Eine mögliche Erklärung: In Italien ist die Diskrepanz zwischen Brutto- und Nettogehältern deutlich geringer als in anderen Ländern.

