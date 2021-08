Hertha will für Tormaschine Cabral bieten

Fredi Bobic hat offenbar einen neuen Torjäger für Hertha BSC im Auge. Wie der brasilianische Journalist André Hernan berichtet, zeigt der Hauptstadtklub Interesse an Arthur Cabral vom FC Basel. Bobic habe sich nach den Modalitäten einen Transfers erkundigt und die Hertha könnte in den kommenden Tagen ein konkretes Angebot vorlegen, so Hernans Info.

Der 23-jährige Cabral präsentiert sich in der aktuellen Saison in bestechender Form. In neun Pflichtspielen erzielte der Stürmer bereits 14 Treffer. Sechs weitere Tore legte er vor. Somit ist Cabral alle 40 Minuten direkt an einem Treffer beteiligt.

Basel gesprächsbereit

Kaderplaner Philipp Kaufmann vom FC Basel sagte kürzlich: „Junge Stürmer, die Tore schießen, sind immer gesucht. Daher ist es nicht auszuschließen, dass der Spieler den nächsten Schritt machen möchte, wenn ein gutes Angebot kommt.“ Absender einer solchen Offerte könnte nun Hertha BSC sein.

Basel fordert eine Ablöse in Höhe von zwölf bis 16 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatten die Schweizer den brasilianischen Torjäger für vier Millionen Euro von Palmeiras São Paulo geholt.

Das nötige Kapital wird in Berlin wohl in Kürze auf dem Konto eingehen. Matheus Cunha steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Beide Klubs sind sich bei 30 Millionen Euro Ablöse einig geworden.