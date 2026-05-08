Hoffmann verlässt Hertha

Hertha BSC verabschiedet Eigengewächs Tim Hoffmann. Der 21-jährige Innnenverteidiger wechselt zum Drittligisten SC Verl. „Tim hat seit der U13 unser Trikot getragen, ist hier zum Profi geworden und hat bereits einen langen Berliner Weg hinter sich. Zu diesem gehört auch, dass uns Eigengewächse verlassen, um ihre Laufbahn woanders fortzusetzen“, sagt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Profimannschaft der Berliner kam Hoffmann insgesamt zweimal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Nun möchte sich das Defensivtalent in Verl weiterentwickeln. Zlatko Janjic, Sportvorstand der Ostwestfalen, erklärt: „Tim beobachten wir schon länger und sind begeistert von seinen fußballerischen Fähigkeiten. Es ist auch nicht alltäglich, einen Linksfuß in der Innenverteidigung zu haben. Er deckt das komplette Repertoire eines Verteidigers für unseren Spielstil ab, weil er sowohl die feine als auch harte Klinge spielen kann.“