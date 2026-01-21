Darmstadt holt Ex-Werderaner Schmidt

Niklas Schmidt kehrt nach Deutschland zurück. Darmstadt 98 leiht den Mittelfeldspieler bis Saisonende vom FC Toulouse aus. „Mit Niklas bekommen wir einen absoluten Kreativspieler, den wir vorrangig für das offensive Mittelfeld einplanen, der aber auch in der Zentrale variabel einsetzbar ist. Er ist ein technisch starker und sehr spielintelligenter Kombinationsspieler, der für entscheidende Momente sorgen kann“, freut sich Sportdirektor Paul Fernie über den Coup.

Bis 2023 spielte Schmidt für Werder Bremen, ehe es ihn nach Frankreich verschlug. Zuletzt fiel der 27-Jährige mit einem Kreuzbandriss aus, bei den Lilien soll er zurück zu alter Stärke finden.