Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Darmstadt holt Ex-Werderaner Schmidt

von Luca Hansen - Quelle: sv98.de
3 min.
Niklas Schmidt @Maxppp

Niklas Schmidt kehrt nach Deutschland zurück. Darmstadt 98 leiht den Mittelfeldspieler bis Saisonende vom FC Toulouse aus. „Mit Niklas bekommen wir einen absoluten Kreativspieler, den wir vorrangig für das offensive Mittelfeld einplanen, der aber auch in der Zentrale variabel einsetzbar ist. Er ist ein technisch starker und sehr spielintelligenter Kombinationsspieler, der für entscheidende Momente sorgen kann“, freut sich Sportdirektor Paul Fernie über den Coup.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2023 spielte Schmidt für Werder Bremen, ehe es ihn nach Frankreich verschlug. Zuletzt fiel der 27-Jährige mit einem Kreuzbandriss aus, bei den Lilien soll er zurück zu alter Stärke finden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Ligue 1
Darmstadt 98
Toulouse
Niklas Schmidt

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98
Toulouse Logo FC Toulouse
Niklas Schmidt Niklas Schmidt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert