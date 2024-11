Barça: Auch Yamal fällt aus

Der FC Barcelona hat einen weiteren Ausfall zu beklagen. Wie die Katalanen mitteilen, hat sich Lamine Yamal eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen. Damit fällt der 17-Jährige für die anstehenden Länderspiele der spanischen Nationalmannschaft aus und wird insgesamt zwei bis drei Wochen fehlen.

Der Flügespieler stand bereits bei der gestrigen Niederlage gegen Real Sociedad (0:1), bei der sich Robert Lewandowski verletzte, nicht im Kader. Yamal ist für Barça-Trainer Hansi Flick eine Art Lebensversicherung in dieser Saison: In allen elf Liga-Partien, in denen der Youngster in der Startelf stand, holten die Blaugrana einen Sieg. Die beiden Spiele, in denen das nicht der Fall war, gingen verloren.