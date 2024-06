Schalke verpflichtet Sturm-Talent Remmert

Der FC Schalke 04 hat Stürmer Peter Remmert vom VfL Osnabrück verpflichtet. Der 18-Jährige erhält bei den Knappen einen Vertrag bis 2028. Der 1,93 Meter große Angreifer kam in der abgelaufenen Saison auf elf Spiele in der A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost und sammelte sechs Scorerpunkte (vier Treffer, zwei Vorlagen). Sein Vertrag bei den Niedersachsen läuft aus, sodass keine Ablöse fällig wird.

„Peter hat ein äußerst interessantes Stürmer-Profil“, so Schalke-Sportdirektor Marc Wilmots, „er hat eine gute Beschleunigung, Kraft in seinem Spiel und bringt die nötigen technischen Fähigkeiten mit.“ Auch Remmert selbst blickt voller Vorfreude auf das anstehende Kapitel: „Als ich vom Interesse des Vereins gehört habe, musste ich nicht lange überlegen, ob ich den Wechsel machen möchte. Ich weiß, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe, aber ich bin bereit, alles dafür zu tun, was nötig sein wird, um die nächsten Schritte zu gehen.“