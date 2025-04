Tel lässt München-Rückkehr offen

Mathys Tel (19) macht ein Geheimnis daraus, wie es im Anschluss an die Saison mit ihm weitergeht. „Ich weiß noch nicht, wir werden sehen“, antwortete der französische Angreifer im Anschluss an den gestrigen 1:0-Erfolg der Spurs im Europa League-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt im Interview mit ‚RTL/ntv‘ auf die Frage, ob er kommende Saison wieder in der Bundesliga auflaufen werde.

Im Winter verschlug es Tel auf Leihbasis vom FC Bayern auf die Insel. Dort kommt der hoch veranlagte Offensivspieler häufiger zum Einsatz und wusste nach einer längeren Torflaute zuletzt mit zwei Treffer in der Liga zu überzeugen. Tottenham würde den U21-Nationalspieler zwar gerne über den Sommer hinaus an Bord halten, will dafür aber wohl nicht die Kaufoption über 55 Millionen Euro ziehen.