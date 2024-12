Topklub beißt an: Beste vor Bundesliga-Rückkehr?

Erst im Sommer hatte Jan-Niklas Beste die Bundesliga verlassen. Für rund acht Millionen Euro war er vom 1. FC Heidenheim zu Benfica Lissabon gewechselt. Federführend beteiligt am Deal: Cheftrainer Roger Schmidt, der mittlerweile aber nicht mehr für den portugiesischen Traditionsverein verantwortlich ist.

Dadurch hat Beste keinen leichten Stand in Lissabon. In der Champions League fand sich der linke Außenbahnspieler noch kein einziges Mal in der Startelf wieder, auch in der Liga bleiben die Einsatzzeiten überschaubar. Um das Missverständnis zu beenden, steht im Winter eine Leihe auf dem Plan.

Neben Crystal Palace sollen auch Vereine aus Deutschland angebissen haben. Wie die ‚Leipziger Volkszeitung‘ berichtet, beschäftigt sich RB Leipzig mit dem 25-Jährigen. Die Sachsen, die mit Hochdruck an Kaderverstärkungen arbeiten, sollen in Beste einen Kandidaten sehen, der Platzhirsch David Raum (26) nicht nur entlasten, sondern idealerweise auch mit ihm zusammenspielen könnte.

Update (9:20 Uhr): ‚Sky‘ berichtet ergänzend von einer Kontaktaufnahme kurz vor Weihnachten. Denkbar sei eine Leihe inklusive Kaufoption.