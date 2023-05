Duda vor ungeplanter Köln-Rückkehr?

Ondrej Duda könnte im Sommer überraschend zum 1.FC Köln zurückkehren. Die im Leihvertrag mit Hellas Verona für den 28-jährigen Slowaken verankerte Kaufpflicht über zwei Millionen Euro greift laut ‚kicker‘ nur, wenn der italienische Erstligist die Klasse hält.

Hinzu kommt, dass die Kölner Leihgabe im Spiel gegen den FC Turin (0:1) am vergangenen Spieltag eine Verletzung des hinteren Kreuzbandes im Knie erlitt. Derzeit steht Verona auf einem direkten Abstiegsplatz. Man ist aber punktgleich mit dem rettenden 17. Tabellenplatz. Die letzten drei Partien in der aktuellen Spielzeit werden also Klarheit über die Zukunft von Duda bringen.

