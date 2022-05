Bericht: Haaland einig mit ManCity

Erling Haaland steht vor dem Wechsel zu Manchester City. Laut Informationen des englischen ‚The Athletic‘-Journalisten David Ornstein hat sich der Angreifer von Borussia Dortmund mit dem englischen Tabellenführer geeinigt. Sämtliche Details zwischen den beiden Parteien seien geklärt.

„Ich glaube, dass wir in der nächsten Woche Klarheit darüber haben werden“, ließ Sebastian Kehl bereits am gestrigen Sonntag wissen. Im Raum stehen 75 bis 90 Millionen Euro Ablöse, die City per Klausel bedient.

Andere Interessenten wie Real Madrid und der FC Bayern schauen also in die Röhre. Die Münchner hatten sogar Anfang März in einem persönlichen Treffen versucht, Haaland von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen. Alles vergeblich: Haaland zieht es zu den Citizens mit Pep Guardiola, der mit Nachdruck einen wuchtigen Mittelstürmer fordert, um in der kommenden Spielzeit endlich den so heißersehnten Champions League-Titel einzufahren.

🚨 Erling Haaland to Man City a done deal + confirmation expected this week, according to sources in Germany. Personal terms complete & Dortmund anticipate City informing them in coming days of intention to activate release clause @TheAthleticUK #MCFC #BVB https://t.co/tx8kUxjLkF — David Ornstein (@David_Ornstein) May 9, 2022

Update (10:16 Uhr): Nach Informationen von ‚Sky‘ haben Haaland und Manchester City den BVB darüber in Kenntnis gesetzt, die Ausstiegsklausel zu aktivieren.