Bayer: Amtliches Preisschild für Emerson

Bayer Leverkusen müsste für Rechtsverteidiger Emerson tief in die Tasche greifen. Der ‚kicker‘ nennt am heutigen Montag 20 bis 30 Millionen als Richtwert für den 21-jährigen Brasilianer, der eigentlich noch bis 2021 vom FC Barcelona an Betis Sevilla verliehen ist.

Ein spanischer Medienbericht hatte Emerson am vergangenen Freitag erstmalig mit Bayer in Verbindung gebracht. Demzufolge laufen bereits Gespräche zwischen den drei beteiligten Klubs. Das springende Punkt: Leverkusen müsste laut ‚kicker‘ voraussichtlich eine Rückkaufoption akzeptieren, denn Barça möchte den Zugriff auf den hochveranlagten Defensivmann nicht komplett verlieren.