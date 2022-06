Liverpool und Monaco einig über Minamino-Transfer

Seit geraumer Zeit suchte der FC Liverpool nach einem Abnehmer für Takumi Minamino. Der japanische Flügelstürmer konnte sich an der Anfield Road nicht für höhere Aufgaben empfehlen, nun wird er in Frankreich sein Glück suchen.

Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato wechselt der 27-Jährige zur AS Monaco. Am heutigen Abend erzielten beide Vereine eine Einigung über eine Ablöse von 15 Millionen Euro, zahlbar in fünf Raten.

Nur noch Details sind zu klären, bevor der Medizincheck angesetzt wird. In der abgelaufenen Saison kam Minamino wettbewerbsübergreifend nur zu etwas weniger als 900 Spielminuten. Dabei gelangen ihm immerhin zehn Treffer. In Monaco wird sich der Rechtsfuß mehr Einsatzzeiten erwarten.