Ligarivalen ausgestochen: Lautern tütet ersten Neuzugang ein

Der 1. FC Kaiserslautern steht kurz vor der Verpflichtung des ersten Neuzugangs für die kommende Saison. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wechselt Luca Sirch von Lok Leipzig zu den Roten Teufeln. Der Vertrag des Allrounders, der sowohl in der Innenverteidigung als auch dem zentralen Mittelfeld agieren kann, läuft im Sommer aus. Sirch wechselt daher ablösefrei in die Pfalz.

Sirch kam in der abgelaufenen Spielzeit 33 Mal in der Regionalliga Nordost für Leipzig zum Einsatz. Dabei erzielte der 24-Jährige 13 Treffer und bereitete fünf weitere vor. Dem Vernehmen nach waren neben dem FCK auch zahlreiche Klubs aus der 3. Liga sowie der Karlsruher SC, der SC Paderborn, die SV Elversberg und der 1. FC Magdeburg aus Liga zwei hinter dem gebürtigen Augsburger her.