Pochettino-Premiere: Mit einer Rumpftruppe zum Pflichtsieg?

Dele Alli und Christian Eriksen im Winter, Lionel Messi und Sergio Ramos im Sommer – große Namen stehen zurzeit auf der Wunschliste von Paris St. Germain. Während im Hintergrund an möglichen Transfercoups gebastelt wird, steht für die Mannschaft um Neutrainer Mauricio Pochettino der Liga-Alltag an.

Am vergangenen Samstag wurde der 48-Jährige als Nachfolger von Thomas Tuchel offiziell vorgestellt. Vier Tage später wird Pochettino erstmals für die Pariser an der Seitenlinie stehen. PSG gastiert am heutigen Mittwochabend bei der AS St. Étienne (Anstoß 21 Uhr).

Lange Ausfallliste

Mit Spannung wird die erste Aufstellung des Argentiniers erwartet, allzu große Auswahlmöglichkeiten hat Pochettino jedoch nicht. Die Verletztenliste ist lang: Neymar, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Danilo, Alessandro Florenzi, Rafinha und Juan Bernat stehen nicht zur Verfügung.

Trotz des vollen Lazaretts wird von Pochettino erwartet, dass er sein Team souverän zum Sieg über den Tabellen-14. führt. Mit möglichen Neuzugängen werden sich die Verantwortlichen erst nach Abpfiff wieder beschäftigen.

Die mögliche Aufstellung