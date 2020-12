Schalke will Vertragsauflösung mit Bentaleb

Nach seiner Suspendierung spielt Nabil Bentaleb bei Schalke 04 sportlich keine Rolle mehr. Anders als Amine Harit, der am heutigen Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehrt, wollen die Verantwortlichen den 26-jährigen Algerier möglichst vom Team fernhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob das mittelfristig klappt, ist unklar. „Nabil ist sehr überrascht von dieser Suspendierung, da er in keinerlei Vorfällen bei den letzten Spielen involviert war“, erklärte Bentaleb-Berater Madjid Yebda Ende November bei ‚Sport1‘ und kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. Sollte Bentaleb tatsächlich versuchen, sich ins Schalke-Training einzuklagen, wären die Königsblauen machtlos. In der Vergangenheit war Profis vor Gericht in ähnlichen Fällen meist Recht gegeben worden.

Vertragsauflösung als Ziel?

Die königsblauen Klubchefs scheinen einer solchen Situation zuvorkommen zu wollen. Laut der ‚Sport Bild‘ ist es das Ziel der Schalker, den Vertrag mit Bentaleb aufzulösen. Zuvor war medial lediglich davon die Rede gewesen, den 26-Jährigen im Winter-Transferfenster abgeben zu wollen.

Sollten beide Vorhaben scheitern, werden sich die Wege von Klub und Spieler im Sommer trennen. Dann läuft der Vertrag des Linksfußes aus. Es wäre das Ende eines langjährigen Missverständnisses.