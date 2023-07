Werder: Füllkrug-Ersatz schon an der Angel?

Das vorgelegte Angebot zur Vertragsverlängerung empfand Niclas Füllkrug (30) als zu niedrig, lehnte die Offerte des SV Werder am Dienstag dementsprechend ab. An Wechseloptionen mangelt es dem DFB-Stürmer nicht: Bayer Leverkusen, der AC Florenz und Atalanta Bergamo zählen zu den Interessenten.

Die Bremer würden Füllkrug ziehen lassen, sofern der Preis stimmt. Über 20 Millionen Euro sollen es zwei Jahre vor Vertragsende sein. Klar ist auch, dass bei einem Fülle-Abflug Ersatz her müsste. Ein heißer Kandidat wäre dann Mergim Berisha (25), berichtet die ‚Bild‘.

Der FC Augsburg verpflichtete den zuvor von Fenerbahce ausgeliehenen Stürmer kürzlich für vier Millionen Euro fest. Für einen Weiterverkauf stellt sich der FCA laut ‚Bild‘ das Vier- bis Fünffache vor – also 16 bis 20 Millionen. Berisha erzielte in der abgelaufenen Saison neun Tore in 23 Ligaspielen.

Ein weiterer, wenn auch noch nicht so gestandener Angreifer, der bei Werder gehandelt wird, ist Mathys Tel (18). Das Bayern-Talent könnte per Leihe kommen. Noch hat man an der Weser aber auch eine Füllkrug-Verlängerung nicht abgeschrieben. Ein Gegenangebot der Berateragentur soll in Kürze eintreffen.