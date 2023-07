Verlängerung stockt: Füllkrug lehnt Werder-Angebot ab

So langsam wird das Interesse an Niclas Füllkrug konkreter. Am heutigen Dienstagmittag berichteten ‚Sport Bild‘ und ‚Bild‘, dass Bayer Leverkusen sich mit dem Mittelstürmer des SV Werder Bremen beschäftigt. Bei der Werkself fällt Patrik Schick aufgrund einer Adduktorenverletzung noch bis mindestens Oktober aus – Füllkrug wäre ein potenzieller Kandidat, der die Lücke füllen könnte.

Auch Klubs aus Italien haben die Fühler ausgestreckt. Und Werder muss sich langsam Sorgen machen. Denn: Die jüngsten Handlungen des 30-Jährigen könnten bei anderen Klubs durchaus als Wechselintention verstanden werden.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat Füllkrug ein Angebot zur Verlängerung von Werder abgelehnt. Zu weit liegen die Vorstellungen des DFB-Profis und des Bundesligisten auseinander. Laut der ‚Sport Bild‘ sah das Angebot der Grün-Weißen einen Vertrag bis 2026 vor, bei dem Füllkrug bis zu drei Millionen Euro pro Jahr verdient hätte.

Bisher strich der Angreifer inklusive Prämien 2,5 Millionen Euro ein, seit dem 1. Juli hat sich die Summe vertraglich um 15 Prozent reduziert. Werder muss sich also weiter strecken, um den amtierenden Bundesliga-Torschützenkönig von einer Unterschrift zu überzeugen.