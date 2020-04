Medien: Liverpool verhandelt mit Osimhen

Der FC Liverpool will offenbar Victor Osimhen in die Premier League lotsen. Wie das französische Onlineportal ‚Le10Sport‘ berichtet, haben die Reds die Verhandlungen mit dem Berater des 21-jährigen Stürmers in Diensten des OSC Lille aufgenommen. Dem französischen Erstligisten liegt noch kein Angebot vor, heißt es.

Liverpool seinerseits wolle erst beim Ghanaer nachhorchen, wie es um die generelle Wechselbereitschaft bestellt ist. Der frühere Wolfsburger steht seit dem vergangenen Sommer bei den Nordfranzosen unter Vertrag. In 38 Pflichtspielen war er an starken 24 Treffern (18 Tore, sechs Vorlagen) direkt beteiligt.