Zweitliga-Trio an Dresdens Lemmer dran

Jakob Lemmer (24) von Dynamo Dresden steht auf dem Einkaufszettel mehrerer Zweitligisten. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Scouts vom 1. FC Köln und vom SC Paderborn beim 5:2 der Dresdener gegen 1860 München auf der Tribüne saßen, um den Außenstürmer unter die Lupe zu nehmen. Interesse wird zudem dem 1. FC Kaiserslautern nachgesagt.

Lemmers Vertrag bei Dynamo endet im Anschluss an die Saison, würde sich aber im Aufstiegsfall per Klausel um ein Jahr verlängern. Momentan liegen die Sachsen auf Rang zwei und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz. Sechs Tore und ebenso viele Vorlagen hat Lemmer in den bisherigen 27 Pflichtspielen der laufenden Saison beigesteuert.