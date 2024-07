PSG bewegt sich: Der satte Preis für Simons

Die Aktie von Xavi Simons wird auf dem diesjährigen Sommer-Transfermarkt wohl mit am heißesten gehandelt. Der 21-jähige Offensivspieler von Paris St. Germain verbrachte die vergangene Saison per Leihe bei RB Leipzig und trumpfte dort mächtig auf. Auch bei der Europameisterschaft in Deutschland hinterließ er für die Niederlande mit einem Tor und drei Assists seine Spuren. Das rückt ihn auf den Radar einiger Vereine.

Laut ‚Sport‘ beugt sich Paris St. Germain nun allmählich dem großen Interesse an Simons. Bisher wurde berichtet, dass PSG den Youngster in diesem Sommer noch nicht fest transferieren will, sondern eine erneute Leihe anstrebt. Der spanischen Tageszeitung zufolge haben die Franzosen nun aber eine Schmerzgrenze für ein Umdenken definiert. Und die soll bei 70 Millionen Euro liegen.

Im Rennen um die Verpflichtung des 1,79 Meter großen Rechtsfußes sind zahlreiche Topklubs aus ganz Europa. Der FC Bayern und Manchester United buhlen angeblich sehr intensiv um Simons. Außerdem rechnet sich der FC Barcelona noch Chancen aus. Die Katalanen dürften angesichts ihrer schwachen wirtschaftlichen Situation aber wohl eher als Außenseiter betrachtet werden. Ähnlich sieht es bei den Leipzigern aus, die in derartige Ablöse-Dimensionen noch nicht vorgedrungen sind.