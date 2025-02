Bayern-Gerüchte um Greenwood | Möchte Guardiola eigentlich weg?

City-Trainer wider Willen?

Es ist die schaurigste Horror-Saison in der Karriere von Pep Guardiola. Gruseligster Höhepunkt war die jüngste Leistung seiner ManCity-Mannschaft gegen Real Madrid. Chancenlos gingen die Skyblues im Santiago Bernabéu unter und flogen aus der Champions League. Die Saisonziele sind verspielt. Guardiola, der erst im November inmitten der Krise seinen Vertrag verlängert hatte, betonte nach dem Spiel jedoch, trotz allem als City-Trainer weitermachen zu wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das spanische – und Real Madrid nahestehende Medium – ‚El Chiringuito‘ zeichnet jedoch ein anderes Bild von Peps Situation. „Guardiola hat schon im Sommer nicht mehr an City gedacht“, so der Journalist Josep Pedrerol, „er hat an den Job als englischer Nationaltrainer gedacht. Seine Verlängerung wollte er eigentlich gar nicht, sie war unfreiwillig, nahezu aufgezwungen. Er hat unterschrieben, denn es war das Letzte, was ihm übrigblieb. Er möchte Manchester verlassen.“ Ob er recht hat?

Bayern an Greenwood dran?

Rein sportlich läuft es für Mason Greenwood mittlerweile wieder rund. Der ehemalige englische Nationalspieler ist aktuell für Olympique Marseille aktiv und traf in 22 Ligue 1-Einsätzen in dieser Saison bereits 14 Mal. Jetzt kommen Transfergerüchte um den Stürmer auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Givemesport‘ zeigt neben dem FC Barcelona und Paris St. Germain auch der FC Bayern Interesse an Greenwood. Von der Spielweise wäre er sicherlich ein passender Fit für die Münchner. Ob die Bayern-Kurve den Engländer, dessen Image nach mit erschreckenden Bildern untermauerten Vorwürfen der häuslichen Gewalt gelitten hat, willkommen heißen würden, steht auf einem anderen Blatt.