Portugal-Juwel Bragança: Zwei Bundesligisten dran

Die U21-Europameisterschaft ist eine exzellente Bühne für junge Spieler, um sich zu zeigen. Genutzt hat diese auch Daniel Bragança vom Vizeeuropameister Portugal. Der zentrale Mittelfeldspieler beeindruckte mit seinen Auftritten unter anderem die Scouts von Bayer Leverkusen und vom VfL Wolfsburg. So berichtet es die portugiesische Zeitung ‚Record‘.

Dem Blatt zufolge wollen die beiden Bundesligisten nun tiefer in die Analyse gehen und sich Braganças Leistungen im Trikot von Sporting Lissabon näher anschauen. Ein konkretes Angebot für den 22-jährigen Bragança sei bei Sporting noch nicht eingegangen.

Für den Topklub absolvierte der Youngster in der abgelaufenen Saison 21 Ligaspiele, ihm gelang eine Torvorlage. Bragança ist meist der, der den vorletzten Pass spielt. Der technisch äußerst versierte Linksfuß fühlt sich im zentral-offensiven Mittelfeld am wohlsten. Aus dieser Position setzt er seine Mitspieler mit feinen Pässen in Szene. In Portugals U21 trug er entsprechend die Rückennummer 10. Bald auch in der Bundesliga?