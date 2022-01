Everton: Kommt Sánchez ablösefrei?

Der FC Everton könnte nach den bereits fixen Transfers von Vitaliy Mykolenko (22) und Nathan Patterson (20) erneut auf dem Winter-Transfermarkt tätig werden und Alexis Sánchez von Inter Mailand verpflichten. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, setzen sich die Toffees aktuell mit einem Transfer des Chilenen auseinander. Dabei würden die Nerazzurri ihrerseits sogar auf eine Ablöse für den noch bis 2023 gebundenen Offensivspieler verzichten.

Sánchez könnte frischen Wind in Evertons schwache Offensive bringen, aktuell stehen nach 18 Spielen lediglich 23 erzielte Tore und Platz 15 in der Tabelle zu Buche. Aber auch Sánchez könnte die Luftveränderung guttun, der chilenische Nationalspieler kommt seit seinem Abgang vom FC Arsenal 2018 nirgends langfristig in Tritt. Für Inter kommt er bisher auf 35 Torbeteiligungen in 86 Pflichtspielen.