Chefkoch Motta | Spanisches Game of Thrones

Motta und das Familienessen

Unter der Woche lud Juventus-Trainer Thiago Motta das gesamte Team und das technische Personal zu einem besonderen Abendessen ein. „Motta Misterchef“, so die Schlagzeile der heutigen Ausgabe der ‚Gazzetta dello Sport‘. Der Coach verfolgte damit ein Ziel: Team und Staff auf das große Derby d’Italia gegen Inter Mailand einzuschwören. 40 Spieler und Mitarbeiter fanden sich am Tisch zusammen, was den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter stärken sollte. Nach einem nervenaufreibenden Remis im Hinspiel (4:4) bei den Nerazzurri soll es diesmal mit dem Sieg gegen den Rivalen klappen. Auch damit der Anschluss an den so beliebten vierten Platz, der für die Champions League-Teilnahme berechtigt, nicht abreißt.

Den vierten Platz in der Serie A belegt derzeit Lazio Rom mit zwei Zählern Vorsprung auf die Alte Dame. Zum direkten Aufeinandertreffen kommt es am 36. Spieltag noch, doch bis dahin muss sich Juve in eine gute Ausgangsposition bringen. Gut möglich, dass der 42-jährige Motta sein Team dann erneut in das von Ex-Juve-Kapitän Leonardo Bonucci (37) betriebene Lokal zum „Familienessen“, wie die ‚Tuttosport‘ titelt, einladen wird. Die Zuschauer hätten wohl nichts auszusetzen, wenn das Duell zwischen Juventus und Inter morgen Abend (20:45 Uhr) genauso schmackhaft anzusehen sein wird wie die exzellenten Hauptgänge der Motta-Truppe unter der Woche.

Fernduell um den Thron

Das Fernduell zwischen Atlético Madrid und Real Madrid um die Tabellenführung in La Liga sorgt derzeit für Hochspannung in Spanien. Beide Teams liefern sich einen packenden Kampf an der Spitze der Liga, wobei jedes weitere Spiel ein bedeutendes Signal im Titelrennen setzt. Die Madrilenen präsentieren sich in Spitzenform. Atleti sowie Real sind noch in allen drei Wettbewerben mehr als aussichtsreich vertreten. Doch was aussieht wie ein normales Titelrennen zwischen zwei spanischen Spitzenklubs, ist auch in der spanischen Presse längst mehr als nur eine Rivalität.

Das Titelrennen, bei dem laut ‚Marca‘ „die Tabellenführung auf dem Spiel steht“, wird von Spaniens größter Sportzeitung als Neuauflage von „Game of Thrones“ betitelt. Die Königlichen dürfen am späten Nachmittag (16:15 Uhr) gegen CA Osasuna im Titelkampf vorlegen, kurz danac (18:30 Uhr) empfängt Atlético Madrid Celta Vigo im Metropolitano. Sollten beide Teams jedoch patzen, könnte das unrühmliche Konsequenzen für beide bedeuten. Denn wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Und das ist der FC Barcelona. Das Team von Cheftrainer Hansi Flick (59) tritt am Montag gegen Rayo Vallecano (21 Uhr) an und könnte mit einem Sieg in der Schlacht um den Thron an den ungeliebten Rivalen aus Madrid vorbeiziehen.