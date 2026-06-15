Auf der Suche nach einem Käufer für Cole Campbell könnte Borussia Dortmund fündig geworden sein. Laut ‚Sky‘ hat Celtic Glasgow bereits erste Gespräche mit dem 20-jährigen Rechtsaußen geführt und kann sich einen Transfer vorstellen. Da der Youngster unter Niko Kovac keine Zukunft hat, ist der BVB offen für einen Verkauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison war Campbell ein halbes Jahr an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, kam dort aber nur sporadisch zum Einsatz. Entsprechend verzichtet die TSG auch darauf, die Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro zu ziehen.