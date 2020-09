Chelsea: Machen Rüdiger und Hudson-Odoi den Abflug?

Der FC Chelsea scheint bereit, sich von Antonio Rüdiger (27) zu trennen. Einem Bericht des ‚Guardian‘ zufolge steht Trainer Frank Lampard einem Verkauf des deutschen Nationalspielers offen gegenüber. In der Innenverteidiger-Hierarchie der Blues muss sich Rüdiger aktuell hinten anstellen, wartet noch auf seine ersten Einsatzminuten in der neuen Saison.

Ein Fragezeichen steht auch weiterhin hinter der Zukunft von Callum Hudson-Odoi. Das Chelsea-Eigengewächs kommt bislang auf zehn Spielminuten, darf sich aber im EFL Cup gegen den FC Barnsley am heutigen Mittwoch (20:45 Uhr) zeigen. Mit Christian Pulisic und Hakim Ziyech fallen derzeit zwei Optionen für die offensiven Außenbahnen verletzt aus.

Lampard öffnet die Tür

Lampard betont deshalb: „Wir brauchen Wettbewerb in diesen Bereichen und Spieler, die sich diese Position zu eigen machen wollen. […] Callum muss sich jeden Tag im Training zeigen und wenn er seine Chance in Spielen bekommt. Er muss in jeder Minute, auf und neben dem Platz, zeigen, was er für die Mannschaft tun kann. Er hatte aufgrund seines Talents einen frühen Durchbruch in seiner Karriere, er hatte eine Verletzung und ich möchte ihn wieder aufblühen sehen.“

Dennoch steht auch eine Ausleihe des 19-jährigen Flügelstürmers im Raum. Laut ‚Sky‘ hat der FC Bayern, der schon in der Vergangenheit Interesse zeigte, erneut Kontakt zu Hudson-Odoi aufgenommen. „Es gibt Entscheidungen, die ich treffen muss, die der Verein treffen muss und die die Spieler selbst treffen müssen“, sagt Lampard mit Blick auf mögliche Abgänge.