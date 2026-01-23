Menü Suche
Eberl: „Wir warten auf Upas Antwort“

von Remo Schatz
Max Eberl steht Rede und Antwort @Maxppp
FC Bayern Augsburg

Laut Max Eberl ist die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano (27) beim FC Bayern weiter in der Schwebe. „Es wurde spekuliert, dass Upa zugesagt hat, das haben wir nie gesagt“, stellte der Sportvorstand auf der heutigen Pressekonferenz richtig und führte aus: „Wir haben gesagt, wir warten auf Upas Antwort, das ist die einzige, die zählt. Und auf die warten wir, kein neuer Stand.“

Wie dem aktuellen ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, ist der Rekordmeister angesichts der Hinhaltetaktik des Franzosen mehr und mehr genervt. Upamecano selbst hat aktuell ohnehin andere Sorgen. Der Innenverteidiger ist krank und wird nach dem Champions League-Spiel am Mittwoch gegen Union Saint-Gilloise (2:0) auch das morgige Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) verpassen. „Upa ist krank und wird jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage im Bett liegen“, so Trainer Vincent Kompany.

Bundesliga
FC Bayern
Dayot Upamecano

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
