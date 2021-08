Spurs-Offensive: Einigung mit Moriba

Tottenham Hotspur bemüht sich im Transferendspurt neben Weston McKennie auch noch um ein Talent vom FC Barcelona. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben sich die Londoner mit Ilaix Moriba (18) auf eine Zusammenarbeit verständigt. In Kürze soll ein Angebot für den Mittelfeldspieler in Katalonien eingehen, 20 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum. Ob sowohl McKennie als auch Moriba kommen sollen, ist unklar.

Moribas Vertrag bei Barça läuft 2022 aus, auf eine Verlängerung konnte man sich nicht einigen. Davon bekamen auch zahlreiche weitere Klubs Wind, unter anderem befand sich RB Leipzig lange in der Favoritenrolle. Doch nun scheint Moribas Weg auf die Insel zu führen. Ein Problem könnte jedoch die Arbeitserlaubnis darstellen, da der in Guinea geborene und in Spanien aufgewachsene Moriba noch kein A-Nationalspieler ist.