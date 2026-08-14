Alvarez-Alternative: Barça an Suárez dran

Der FC Barcelona hat einen weiteren spannenden Stürmer im Blick. Laut Fabrizio Romano ziehen die Katalanen eine Verpflichtung von Luis Suárez (28) in Betracht für den Fall, dass der anvisierte Transfer von Wuschkandidat Julián Álvarez (26/Atlético Madrid) nicht zustande kommt. Bis 2030 steht Suárez bei Sporting Lissabon unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel beläuft sich auf 80 Millionen Euro.

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Erst 2025 war der kolumbianische WM-Fahrer für rund 23 Millionen Euro aus Spanien von UD Almería nach Portugal gewechselt. Dort sorgte er in seiner ersten Saison mit 38 Toren und neun Vorlagen in 53 Pflichtspielen für Furore. Folgt in diesem Sommer der Wechsel zu Barça? Auch der deutsche U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) ist Berichten zufolge ein Kandidat für den Angriff beim Flick-Klub.