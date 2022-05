Köln will Toptalent Krattenmacher

Der 1. FC Köln beschäftigt sich offenbar intensiv mit Maurice Krattenmacher (16). Das U17-Toptalent von der SpVgg Unterhaching trumpfte in der laufenden Saison mit 23 Toren in 21 Partien auf und hat laut ‚Geissblog‘ signalisiert, sich einen Wechsel in die Domstadt vorstellen zu können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits seit zwei Jahren sollen die Kölner Krattenmacher auf dem Radar haben. Um ihn ans Geißbockheim zu lotsen, will man den hochveranlagten Teenager mit einem Profivertrag ausstatten, heißt es im Bericht. Die Spielvereinigung fordert für Krattenmacher, der noch bis 2023 vertraglich gebunden ist, scheinbar eine Millionenablöse. Diese wäre für die klammen Kölner allerdings kaum zu stemmen.