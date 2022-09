Dortmund - Kopenhagen: So könnte der BVB spielen

Mit zwei – wenn auch nicht sonderlich souveränen – Bundesliga-Siegen im Rücken startet Borussia Dortmund am morgigen Dienstag (18:45 Uhr) in die Champions League. Zu Beginn bekommt es der BVB mit dem vermeintlich leichtesten Gegner FC Kopenhagen zu tun, der aus Topf vier in Gruppe G gelost wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Defensive steht

Große Rotation ist vor dem Champions League-Auftakt naturgemäß nicht zu erwarten. Vor allem die Defensive hat sich in den vergangenen Wochen gefunden und soll sich gegen die Dänen weiter einspielen.

Das defensive Filetstück ist die neue Doppel-Sechs um Salih Özcan und Jude Bellingham. „Er hilft mir auch sehr viel, wir helfen uns gegenseitig. Er ist im Vergleich zu Mo ein anderer Spielertyp. Mo ist mehr der Ballverteiler, Salih bringt viel Sicherheit ins Spiel“, freute sich zuletzt Bellingham über seinen neuen kongenialen Partner.

Hummels vor Süle

Dahinter haben sich in der Innenverteidigung Mats Hummels und Nico Schlotterbeck gefunden. Neuzugang Niklas Süle muss sich aktuell hintanstellen. Der neue zentrale Abwehr-Block beflügelt auch den Rest der Mannschaft.

„Wir haben es in den letzten beiden Spielen gut gemacht, haben mit allen Spielern immer versucht, das Tor zu verteidigen. Keiner ist sich zu schade, extra Meter zu machen. Das gibt der gesamten Mannschaft ein gutes Gefühl“, so Kapitän Marco Reus auf der heutigen Pressekonferenz.

Hoffen auf Guerreiro

Darüber hinaus kann Trainer Edin Terzic aber nicht aus dem Vollen schöpfen: „Bei den Langzeitverletzten hat sich leider nichts getan. Bei Jamie Bynoe-Gittens steht die finale Diagnose noch aus, ob es konservativ behandelt werden kann oder er sich einem operativen Eingriff unterziehen muss. Malen und Adeyemi steigern ihr Pensum, da kann es aber sein, dass sie für morgen noch nicht zur Verfügung stehen.“

Raphaël Guerreiro könnte allerdings wieder mit am Start sein. „Rapha Guerreiro wird gleich wieder im Mannschaftstraining sein, da sind wir guter Dinge, dass er morgen wieder dabei ist“, hofft der Cheftrainer.

Die voraussichtliche BVB-Aufstellung: