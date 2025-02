Champions League: BVB-Star fällt aus

Borussia Dortmund muss beim anstehenden Duell mit Sporting Lissabon in der Champions League-Zwischenrunde am morgigen Dienstag (21 Uhr) auf Ramy Bensebaini verzichten. Wie der BVB verkündet, ist der Linksverteidiger aufgrund einer Muskelverhärtung nicht Teil des Kaders, der die Reise in die portugiesische Hauptstadt antritt.

In Lissabon kämpfen die Schwarz-Gelben um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. Welcher Spieler Bensebaini hinten links ersetzen wird, ist noch offen. Möglich, dass Trainer Niko Kovac Winterneuzugang Daniel Svensson (22) zu seinem Debüt verhilft.