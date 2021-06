Deutschland-Angebote für Aufstiegsheld Marcondes

Emiliano Marcondes steht offenbar auf der Liste von Klubs aus Deutschland. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sollen dem 26-jährigen Dänen bereits Angebote vorliegen. Auch Vereine aus England und Frankreich buhlen um den ablösefreien Mittelfeldspieler. Marcondes wird den FC Brentford definitiv verlassen, wenn sein Arbeitspapier am 30. Juni ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Herzen der Brentford-Anhänger wird Marcondes aber immer seinen Platz haben. Durch seinen Treffer zum 2:0 im Playoff-Endspiel gegen Swansea City besiegelte er den Aufstieg in die Premier League für die Bees und wurde zum Man of the Match gewählt. Insgesamt lief er 97 mal im Trikot von Brentford auf.