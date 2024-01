Einigung besteht: Keitel vor Bundesliga-Wechsel

Der VfB Stuttgart sichert sich offenbar die Dienste von Yannik Keitel. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich die Schwaben mit dem 23-jährigen Mittelfeldspieler mündlich über ein Engagement zur neuen Saison einig. Eine Ablöse wird nicht fällig, da Keitels Vertrag beim SC Freiburg ausläuft.

Ein vorzeitiger Klubwechsel noch im Januar ist dem Pay-TV-Sender zufolge kein Thema. Die Freiburger wollen bis zum Sommer weiter auf ihr Eigengewächs setzten. Seit 2011 ist der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Teil des Vereins.

Dabei läuft es in der aktuellen Saison für Keitel noch nicht rund. Mehrmals wurde er von Verletzungen zurückgeworfen und tat sich so schwer, auf Einsatzzeiten zu kommen. Lediglich 128 Minuten lang stand er bislang in der Bundesliga auf dem Platz.