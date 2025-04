Entscheidung für Deutschland: SGE & Bayer im Duell um PSG-Talent

Im Januar staunten viele Beobachter von Paris St. Germain nicht schlecht, als im Pokal gegen den FC Espaly Saint-Marcel plötzlich Axel Tape in der Startaufstellung des Hauptstadtklubs auftauchte. Der 17-Jährige feierte bei seinem Debüt einen 4:2-Erfolg, weitere Spielminuten bei den Profis kamen seitdem aber nicht mehr hinzu.

Im Sommer könnte der Innenverteidiger, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, deshalb eine neue Herausforderung suchen. Denn ‚Absolut Fußball‘ zufolge zieht es den französischen U18-Nationalspieler nach Deutschland. Demnach buhlen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt intensiv um das Talent, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Auch ein Verein aus der Premier League sei interessiert gewesen, doch Tape weiß um die Entwicklung französischer Talente in der Bundesliga, weshalb ihn dieser Schritt reizt. Die Durchbrüche von Hugo Ekitiké (22) und Jean-Mattéo Bahoya (19) in Frankfurt sowie die Karrieren von Moussa Diaby (25) oder Amine Adli (24) in Leverkusen dienen als Vorbilder.

Tape spielt seit 2020 bei PSG in der Jugend und lief in dieser Saison unter anderem als Stammkraft in der Youth League auf. Gegen Manchester City (4:2) und den VfB Stuttgart (4:1) stand er außerdem bereits im Kader der Champions League, blieb aber ohne Einsatz.