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Bundesliga

VfB: Nächster Hellstern-Interessent klopft an

von Martin Schmitz - Quelle: Lausitzer Rundschau
1 min.
Florian Hellstern hebt den Arm @Maxppp

Drittligist Energie Cottbus beschäftigt sich mit Florian Hellstern vom VfB Stuttgart. Wie die ‚Lausitzer Rundschau‘ berichtet, mischt der aktuelle Tabellenzweite im Rennen um den 18-jährigen Keeper mit. Erst kürzlich gab der VfB die Verlängerung mit talentierten Keeper bekannt, Hellstern soll allerdings in der kommenden Saison ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

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Vorbild ist Torhüterkollege Dennis Seimen (20), der aktuell von den Schwaben an den SC Paderborn verliehen ist. Cottbus darf sich allerdings wohl nur Chancen ausrechnen, wenn der Aufstieg in die zweite Liga gelingt, da der Leihplan der Stuttgarter dem Vernehmen nach einen Abnehmer im Unterhaus oder im Ausland vorsieht. Auch Holstein Kiel ist an Hellstern dran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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