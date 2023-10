BVB suspendiert Brunner

Borussia Dortmund hat Paris Brunner suspendiert. Der 17-jährige Offensivspieler werde aus disziplinarischen Gründen bis auf Weiteres nicht mehr am Spielbetrieb des BVB teilnehmen. Weitere Details oder Hintergründe teilen die Schwarz-Gelben nicht mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brunner spielte in dieser Saison zehnmal für die Dortmunder U19, erzielte dabei elf Tore. Für die deutsche U17-Nationalmannschaft schoss der Angreifer 15 Tore in 18 Einsätzen. Der britische ‚Guardian‘ nahm Brunner jüngst in seine Liste der größten 60 Talente des Jahrgangs 2006 auf.