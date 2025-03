Chevalier stellt Bedingung für PSG-Wechsel auf

Ein Wechsel von Torhüter Lucas Chevalier (23) zu Paris St. Germain schien lange als Formsache, nun knüpft der Franzose den Transfer allerdings an eine Bedingung. Laut ‚Le Parisien‘ möchte sich der Torhüter des OSC Lille nur dann dem französischen Meister anschließen, wenn er als alleinige Nummer eins im Kasten gesetzt ist. Dieses Szenario würde einen Abgang von Gianluigi Donnarumma (26) voraussetzen, dessen Vertrag in Paris noch bis 2026 gültig ist.

In den vergangenen Monaten gab es des Öfteren Debatten bezüglich der Zukunft Donnarummas. Derzeit visiert der Italiener jedoch einen Verbleib bei PSG an. Nichtsdestotrotz gab es zuletzt Gespräche zwischen Chevaliers Umfeld und den PSG-Verantwortlichen. Chevalier ist auch bei anderen europäischen Top-Klubs im Visier. Darunter auch der AC Mailand, der bei einem Verkauf von Torhüter Mike Maignan (29) auf Chevalier zurückkommen würde. Dessen Vertrag in Lille ist noch bis 2027 gültig.